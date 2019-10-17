{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

"Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!" Невероятное письмо Трампа Эрдогану

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Послание было направлено в связи с операцией Турции в Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем письме турецкому лидеру Тайипу Эрдогану грозил уничтожить экономику республики и предлагал заключить сделку с курдским командиром Мазлумом Кобани. Эмоциональное послание первой опубликовала ведущая телеканала Fox Business Триш Риган, затем его достоверность подтвердили в Белом доме. Приводим содержание этого письма полностью.

Белый дом, Вашингтон. 9 октября 2019

Его Превосходительству Реджепу Тайипу Эрдогану

Президенту Турецкой Республики

Анкара

Уважаемый господин президент:

Давай выработаем хорошую сделку! Ты не хочешь быть ответственным за гибель тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики — а я это сделаю. Я уже дал тебе небольшой образец, когда дело касалось пастыря Брансона.

Я много трудился над тем, чтобы разрешить некоторые из твоих проблем. Не подводи человечество. Ты можешь заключить великолепную сделку. Генерал Мазлум готов на переговоры с тобой, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного мной.

Ты войдешь в историю в благоприятном свете, если сделаешь это правильным и гуманным способом. История запомнит тебя как дьявола, если не произойдет ничего хорошего. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!

Я позвоню тебе позже.

С уважением, 

Дональд Трамп

 

Теги
Эрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Президент Кубы посетит Россию в конце октября
Точных дат визита пока нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС