"Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!" Невероятное письмо Трампа Эрдогану

Президент США Дональд Трамп в своем письме турецкому лидеру Тайипу Эрдогану грозил уничтожить экономику республики и предлагал заключить сделку с курдским командиром Мазлумом Кобани. Эмоциональное послание первой опубликовала ведущая телеканала Fox Business Триш Риган, затем его достоверность подтвердили в Белом доме. Приводим содержание этого письма полностью.

Белый дом, Вашингтон. 9 октября 2019

Его Превосходительству Реджепу Тайипу Эрдогану

Президенту Турецкой Республики

Анкара

Уважаемый господин президент:

Давай выработаем хорошую сделку! Ты не хочешь быть ответственным за гибель тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики — а я это сделаю. Я уже дал тебе небольшой образец, когда дело касалось пастыря Брансона.

Я много трудился над тем, чтобы разрешить некоторые из твоих проблем. Не подводи человечество. Ты можешь заключить великолепную сделку. Генерал Мазлум готов на переговоры с тобой, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли. Я конфиденциально прилагаю копию его письма, только что полученного мной.

Ты войдешь в историю в благоприятном свете, если сделаешь это правильным и гуманным способом. История запомнит тебя как дьявола, если не произойдет ничего хорошего. Не строй из себя крутого парня. Не будь дураком!

Я позвоню тебе позже.

С уважением,

Дональд Трамп