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Brexit

Британия рассчитывает после Brexit заключить с ЕС торговую сделку

Глава британского Минфина Саджид Джавид отметил, что возможный сценарий реализации Brexit без сделки "не будет легким", однако страна к нему готова

ТАСС, 17 октября. Великобритания стремится выйти из Евросоюза с таким соглашением, которое позволит Лондону в будущем заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле. Об этом заявил глава британского Минфина Саджид Джавид, статью которого в четверг опубликовала газета The Daily Telegraph.

По его словам, отсутствие ясности в вопросе реализации Brexit "еще больше подрывает уверенность в [британской] экономике и, несомненно, еще сильнее ослабляет доверие" к ней инвесторов. "Мы хотим уйти с хорошей сделкой, которая проложит путь к соглашению о свободной торговле мирового уровня между Великобританией и ЕС", - написал министр, отметив, что возможный сценарий реализации Brexit без сделки "не будет легким", однако страна к нему готова.

Brexit станет одним из главных вопросов на повестке двухдневного саммита Евросоюза, открывающегося в четверг в Брюсселе. В соответствии с нормами Евросоюза окончательный выход Великобритании должен был произойти 29 марта 2019 года. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября. При этом он требует смягчить условия соглашения с Брюсселем для королевства, угрожая в противном случае выходом без соглашения, против чего продолжает выступать большая часть депутатов британского парламента.

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ВеликобританияBrexit
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