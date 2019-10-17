Рада ввела денежное вознаграждение для обличителей коррупционеров

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Верховная рада ввела денежное вознаграждение до $500 тыс. для обличителей коррупционеров, либо же убытков, причиненных государству. Соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции", предложенные президентом страны Владимиром Зеленским, поддержали во втором чтении 252 депутатов, при минимально необходимых 226.

"Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненных государству убытков от преступления после принятия обвинительного приговора судом", - сказано в документе. В нем отмечается, что размер вознаграждения не может превышать 3 тыс. минимальных заработных плат, установленных на дату совершения преступления (в настоящий момент это 12,519 млн гривен или $504 тыс. по текущему курсу).

Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или причиненные государству убытки от которого в 5 тыс. и больше раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (10,035 млн гривен или $404 тыс.).

Закон определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты, а также освобождает их от юридической ответственности за раскрытие информации о коррупционном преступлении. Он также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности, защиту их трудовых прав.

В феврале Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Он создан для учета коррупционеров и обеспечения проведения специальных проверок лиц, которые претендуют на занятие государственных должностей и должностей в правоохранительных органах.

Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству Украины многократно указывали международные партнеры. По данным Генпрокуратуры Украины, за 2018 год на Украине было зафиксировано взяток на 207 млн гривен (около $7,7 млн).