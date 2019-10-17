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Лукашенко призвал не нагнетать ситуацию вокруг россиянки Богачевой

Белорусский президент подчеркнул, что в Минске защищают интересы российских граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в четверг не нагнетать ситуацию вокруг россиянки Анны Богачевой, отметив, что в Белоруссии, которая находится с Россией в Союзном государстве, защищают интересы российских граждан. Соответствующее заявление он сделал на встрече в Минске с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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Президент напомнил, что Белоруссия с РФ "практически действует как на территории одного государства в подобных случаях". "Что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан, - подчеркнул он. - Тут не может быть никаких иных вариантов, кроме как защита интересов России и граждан Российской Федерации, это все в мире знают".

Лукашенко также отметил, что обсуждал ситуацию вокруг россиянки Богачевой с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

Генеральная прокуратура Белоруссии 15 октября поставила вопрос о прекращении международного розыска гражданки РФ Анны Богачевой на территории республики. В ведомстве уточнили, что заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к Богачевой меры заключения под стражу с целью выдачи.

В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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