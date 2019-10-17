Юнкер провел телефонный разговор с Джонсоном для активизации консультаций по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для активизации переговоров по условиям выхода этой страны из ЕС, которые уже более суток идут в Брюсселе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии. Во второй половине дня в Брюсселе откроется саммит ЕС, где должно быть принято решение, что делать дальше с Великобританией.

"Председатель Юнкер провел переговоры с премьером Джонсоном. Перед саммитом на счету каждая минута, нам нужно соглашение с Великобританией", - говорится в сообщении ЕК.

Последний раунд переговоров перед саммитом продолжается уже вторые сутки. Ожидалось, что они завершатся в среду. По информации источников в институтах ЕС, на консультациях достигнут значительный прогресс по основным вопросам, однако результата пока нет.