Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Юнкер провел телефонный разговор с Джонсоном для активизации консультаций по Brexit

Переговоры перед саммитом продолжаются уже вторые сутки

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для активизации переговоров по условиям выхода этой страны из ЕС, которые уже более суток идут в Брюсселе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии. Во второй половине дня в Брюсселе откроется саммит ЕС, где должно быть принято решение, что делать дальше с Великобританией.

"Председатель Юнкер провел переговоры с премьером Джонсоном. Перед саммитом на счету каждая минута, нам нужно соглашение с Великобританией", - говорится в сообщении ЕК.

Последний раунд переговоров перед саммитом продолжается уже вторые сутки. Ожидалось, что они завершатся в среду. По информации источников в институтах ЕС, на консультациях достигнут значительный прогресс по основным вопросам, однако результата пока нет.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Brexit
Джонсон сообщил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС