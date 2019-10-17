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Военная операция Турции на севере Сирии

Премьер Венгрии пообещал силой защищать границу ЕС от беженцев из Турции

По словам Виктора Орбана, это станет вынужденной мерой, если Анкара решится на открытие пути для нового потока

ТАСС, 17 октября. Венгрия будет вынуждена применить силовые методы для защиты южной границы Евросоюза, если Турция решит открыть путь новому потоку беженцев в Европу. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если Турция отправит дальше сотни тысяч [мигрантов], тогда нам придется применить силу, чтобы защитить венгерскую границу и сербско-венгерскую границу. Я никому не желаю, чтобы мы были вынуждены прибегнуть к этому", - приводит слова Орбана агентство Reuters.

10 октября президент Турции Тайип Эрдоган подверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления турецкий лидер пригрозил открыть путь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипОрбан, ВикторВоенная операция Турции на севере Сирии
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