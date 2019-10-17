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Китай сделал США представление в ответ на решение Госдепа в отношении китайских дипломатов

МИД Китая призвал Вашингтон оказывать китайским дипломатам поддержку в их работе на территории Соединенных Штатов

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Китай направил представление Соединенным Штатам после требования Госдепартамента к китайским дипломатам уведомлять внешнеполитическое ведомство США о любых контактах с представителями американских властей на территории страны. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай выражает протест [против подобных мер] и направил соответствующее представление [американской стороне]. Китай последовательно оказывает поддержку и способствует официальной деятельности американских дипломатов на территории КНР. Претензии Соединенных Штатов, что Китай ограничивает дипломатов США в их деятельности являются неправдой", - заявил он.

"Мы призываем американскую сторону исправить их ошибку, связанную с неверным решением, и оказывать китайским дипломатам поддержку в их работе на территории Соединенных Штатов вместо введения запретов", - добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Ранее представитель Госдепартамента в ходе телефонного брифинга заявил, что США потребовали от китайских дипломатов уведомлять их с 16 октября о любых контактах с представителями властей на территории страны пребывания в рамках ответных мер. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что американские дипломаты в Китае не имеют доступа к широкому кругу представителей страны пребывания. Как отмечается, нововведения не связаны непосредственно с какой-либо сферой двусторонних отношений, а их цель - добиться взаимности и увеличить число контактов дипломатических работников США в Китае.

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