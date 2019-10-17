Лидер Каталонии выступил за новое голосование по вопросу независимости автономии

ТАСС, 17 октября. Глава правительства Каталонии Ким Торра считает, что необходимо провести новый референдум о независимости региона. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая в парламенте Каталонии.

"Если из-за урн для голосования нас приговорили к 100 годам тюрьмы, то ответ очевиден: нужно вновь поставить урны для голосования по [вопросу] самоопределения", - заявил он. При этом Торра подчеркнул, что "суд не помешает лидеру Каталонии продолжать продвигать инициативы, которые касаются ее права на самоопределение".

В среду Конституционный суд (КС) Испании предупредил Торру об уголовно-наказуемых последствиях при нарушении судебных постановлений, связанных с правом на самоопределение.

Как передает агентство Reuters, глава каталонского правительства добавил, что весной 2020 года будет предложен проект конституции Каталонии.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Из-за столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали уже около 100 человек, был нанесен многотысячный материальный ущерб. В четверг утром манифестанты уже перекрыли некоторые дороги и железнодорожные пути.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.