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Лидер Каталонии выступил за новое голосование по вопросу независимости автономии

Ким Торра также отметил, что весной 2020 года будет предложен проект конституции Каталонии

ТАСС, 17 октября. Глава правительства Каталонии Ким Торра считает, что необходимо провести новый референдум о независимости региона. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая в парламенте Каталонии.

"Если из-за урн для голосования нас приговорили к 100 годам тюрьмы, то ответ очевиден: нужно вновь поставить урны для голосования по [вопросу] самоопределения", - заявил он. При этом Торра подчеркнул, что "суд не помешает лидеру Каталонии продолжать продвигать инициативы, которые касаются ее права на самоопределение".

В среду Конституционный суд (КС) Испании предупредил Торру об уголовно-наказуемых последствиях при нарушении судебных постановлений, связанных с правом на самоопределение.

Как передает агентство Reuters, глава каталонского правительства добавил, что весной 2020 года будет предложен проект конституции Каталонии.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Из-за столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали уже около 100 человек, был нанесен многотысячный материальный ущерб. В четверг утром манифестанты уже перекрыли некоторые дороги и железнодорожные пути.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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