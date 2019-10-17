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Brexit
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Джонсон сообщил, что новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании и ЕС смогли заключить новую сделку об условиях Brexit, которую 19 октября должен будет одобрить или отвергнуть британский парламент. Об этом сообщил в четверг глава британского правительства Борис Джонсон.

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"Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit, чтобы мы наконец смогли начать двигаться дальше и решать другие приоритетные задачи, касающиеся уровня жизни населения, национальной системы здравоохранения, борьбы с уличной преступностью и защиты окружающей среды", - написал премьер-министр на своей странице в Twitter.

Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства. Британским законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания парламента.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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