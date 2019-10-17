Турция увеличит расходы на оборону в 2020 году на $5 млрд

ТАСС, 17 октября. Проект госбюджета Турции на 2020 год предусматривает увеличение на $5 млрд расходов на оборону и безопасность. Такие данные приводит в четверг телеканал Habertürk в связи с презентацией соответствующего законопроекта главой Стратегического и бюджетного управления администрации президента страны Наджи Агбалом.

В 2020 году предлагается направить на финансирование всех связанных с обороной и безопасностью структур 141 млрд лир, что по актуальному курсу составляет $23,9 млрд. В бюджете центрального правительства на 2019 год на содержание силовых ведомств выделялось $18,8 млрд. Однако в соответствии с дальнейшими корректировками властям пришлось дофинансировать силовиков еще на 3-4% от изначальной суммы.

Агбал при этом дал понять, что увеличение оборонных расходов связано в частности с военной операцией Турции в Сирии. "Мы полностью предусмотрели источники финансирования структур обороны и безопасности с учетом проходящей операции. При необходимости сможем направить дополнительные средства", - сказал он. Стратегическое и бюджетное управление администрации президента уже второй год занимается выработкой главного финансового документа страны. Такие полномочия ему дают принятые в 2017 году конституционные изменения.

Помимо этого Агбал сообщил, что общий объем бюджетных расходов на будущий год предполагается на уровне $186 млрд. Дефицит бюджета при этом прогнозируется в размере $23,4 млрд. Рост экономики ожидается на уровне 5%, инфляция - 8,5%. На образование в 2020 году Анкара направит 16% бюджета ($29,8 млрд, $19 млрд в 2019 году), на здравоохранение - $31 млрд ($8,2 млрд в 2019 году).