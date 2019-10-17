СМИ: в Германии начался суд над бывшим охранником концлагеря Штуттгоф

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Бывший охранник нацистского концлагеря Штуттгоф под Гданьском предстал в четверг перед окружным судом Гамбурга по обвинению в пособничестве убийству 5230 человек. Об этом сообщила в четверг радиостанция NDR.

По данным прокуратуры, 93-летний житель Гамбурга служил охранником в период с августа 1944 по апрель 1945 года. При этом бывший эсэсовец "поддерживал коварное и жестокое убийство, прежде всего, узников из числа евреев". Суд назначил до 17 декабря 12 заседаний. Поскольку мужчине тогда было 17 лет, его дело будет рассматривать палата по уголовным делам несовершеннолетних окружного суда города.

С лета 1944 года нацисты начали систематически уничтожать узников в Штуттгофе. Многие были расстреляны, отравлены ядовитым газом. Других сознательно лишали еды, им не предоставляли никакой медицинской помощи.

Вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении. Демьянюк был признан в 2011 году виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28 060 евреев-заключенных "лагеря смерти" Собибор и приговорен к пяти годам заключения. Суд тогда счел, что хотя Демьянюку нельзя вменить в вину никаких конкретных преступных деяний, он является виновным в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы по уничтожению".