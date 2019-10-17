Reuters: Джонсон уверен в ратификации нового соглашения с ЕС до 31 октября

ТАСС, 17 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что новое соглашение по выходу страны из Евросоюза будет ратифицирована до 31 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его представителя.

По его сведениям, Джонсон считает новую сделку лучшей возможностью для всего Соединенного Королевства сделать шаг вперед и организованно покинуть ЕС. Голосование по соглашению состоится в парламенте Великобритании в субботу.

Делегаты ЕС и Великобритании 17 октября по итогам непрерывных переговоров, продолжавшихся более двух суток, достигли договоренности, которая позволит завершить процесс Brexit, включая согласование позиций по границе в Северной Ирландии.

В соответствии с нормами Евросоюза окончательный выход Великобритании из сообщества должен был произойти 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи соответствующего письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября. При этом он требует смягчить условия соглашения с Брюсселем для королевства, угрожая в противном случае выходом без соглашения, против чего продолжает выступать большая часть депутатов британского парламента.