Минск предлагает Москве обсудить будущее договора о совместных усилиях по охране границы

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым обсудить с Российской Федерацией вопрос о возможном продлении договора о совместных усилиях по охране госграницы от 1995 года. Об этом заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась на заседании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

"Уже истекает действие этого договора, и нам надо принять решение, он нам нужен или нет, мы его продлеваем или в настоящей реальности он потерял свою актуальность", - отметил Зась.

В связи с этим он предложил главе Госпогранкомитета Белоруссии Анатолию Лаппо обсудить данный вопрос с российскими коллегами. "Важно здесь мнение пограничных ведомств", - сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Зась добавил, что Белоруссии и России необходимо также урегулировать вопросы, связанные с транзитом граждан третьих государств, имеющих действительную российскую визу, через республику на территорию РФ.

"Вопрос, который уместно обсудить, - это наша внутренняя граница Союзного государства Беларуси и России. Мы с уважением относимся к интересам России в ее стремлении обеспечить безопасность своей страны. Но некоторые новые меры по этой границе для нас не совсем понятны", - отметил Зась.

В частности, сказал госсекретарь, белорусской стороне непонятна ситуация, когда ограничивается "перемещение граждан третьих стран, следующих по российским визам и прошедших контроль в Бресте или Гродно". "Они приезжают в сторону Смоленска, и их разворачивают или в Литву, или еще куда. Может, в этом и есть причины, но надо тогда сесть и обсудить, что происходит на нашей совместной границе", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Ранее в РФ было принято решение о том, что иностранные граждане, имеющие российскую визу, должны въезжать на территорию РФ только через международные пункты пропуска. На белорусско-российской границе таких пунктов нет.