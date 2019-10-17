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Кризис на Украине
Обновлено 

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Его арестовали детективы Национального антикоррупционного бюро

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине. Эту информацию подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.

"Фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили. Собеседники сообщают, что Гладковского задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

По данным журналистского расследования программы "Наши гроши", сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Игорь Гладковский, который входит в ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко, якобы был участником миллионных схем по хищениям в оборонном комплексе. СМИ утверждают, что Гладковский вместе с партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники государственным оборонным предприятиям по завышенным в несколько раз ценам.

Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в соучастии в коррупционных схемах, связанных с госпредприятием "Укроборонпром". По данным расследования, убытки для государства могли составить около 250 млн гривен (более $10 млн). После обнародования скандального репортажа украинское правительство распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал, что в скором времени общественности будут представлены результаты расследования против фигурантов дела, связанного с хищениями в "Укроборонпроме".

Директор НАБУ Артем Сытник сообщал в марте, что его ведомство открыло два уголовных дела по фактам, представленным в журналистском расследовании, были проведены десятки обысков, в том числе по месту жительства семьи Гладковского. Он заявлял, что в материалах дела фигурируют 10 предприятий "Укроборонпрома", а общая сумма убытков может составлять 1 млрд гривен (более $40,3 млн).

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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