Лидер лейбористов считает, что "предательская" сделка по Brexit должна быть отвергнута

ТАСС, 17 октября. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что достигнутое новое соглашение об условиях Brexit должно быть отклонено. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News .

"Из того, что мы знаем, похоже, премьер-министр [Борис Джонсон] согласовал еще более худшую сделку, чем [соглашение по Brexit] Терезы Мэй, которое было отвергнуто подавляющим большинством", - сказал он. "Эта предательская сделка не объединит страну и должна быть отвергнута", - подчеркнул политик, указав, что проблема Brexit должна быть решена путем предоставления британцам права "сказать последнее слово на всенародном голосовании".

По словам Корбина, новое соглашение по Brexit "поставит под угрозу продовольственную безопасность, урежет экологические стандарты и права рабочих", а также приведет к тому, что национальная служба здравоохранения будет поглощена американскими частными корпорациями.

По данным британских СМИ, лейбористы в ходе заседания Палаты общин в субботу, 19 октября, готовы поддержать идею проведения второго референдума по вопросу Brexit. Согласно этой инициативе, на всенародное голосование должна быть вынесена именно достигнутая Джонсоном новая сделка по Brexit.