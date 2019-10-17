Макрон приветствует достижение соглашения по условиям Brexit

"На этом этапе хочу выразить удовлетворение тем, что переговоры привели к позитивным результатам, - сказал Макрон журналистам в Брюсселе. - <...> Предстоит следующий этап - процесс ратификации в британском и Европейском парламентах".

Он также выразил уверенность, что соглашение будет поддержано парламентом Великобритании. "Это соглашение позволяет ответить на обеспокоенность в политическом и техническом плане, которая была как с нашей стороны, так и со стороны Великобритании", - добавил Макрон, поблагодарив главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье за проделанную работу.

О достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания.