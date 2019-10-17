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Кризис в Сирии
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Спецпредставители президентов Турции и России обсудили в Анкаре ситуацию в Сирии

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провел в четверг встречу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

По его данным, Калын и Лаврентьев "сошлись во мнении о необходимости предотвращения угроз территориальной целостности Сирии, исходящих от террористических организаций".

Между тем в четверг также ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган примет вице-президента США Майкла Пенса для обсуждения операции "Источник мира", которую Анкара проводит в Сирии.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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