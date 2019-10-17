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Военная операция Турции на севере Сирии
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В Турции заявили, что не против, если Россия и сирийские власти отведут курдов от границы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил также, что считает президента Сирии Башара Асада неспособным объединить страну

ТАСС, 17 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет против, если вопрос отвода курдских сил с севера Сирии решат Москва и Дамаск. Об этом он сказал в четверг в интервью Би-би-си.

"Россия обещает нам, что с той стороны [турецко-сирийской] границы не будет Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС, сирийские курды). Если Россия вместе с сирийской армией выведут СНС из региона, мы не будем против", - сказал он.

Турция считает РПК и СНС связанными и признает их террористическими организациями. Чавушоглу также отметил, что Москва является посредником в диалоге Анкары и Дамаска. "Россия передает сообщения между Дамаском и Анкарой", - утверждал он.

Министр отметил, что считает президента Сирии Башара Асада неспособным объединить страну. "Мы как гаранты астанинского процесса говорим со всеми сторонами. РФ и Иран - как гаранты режима, мы - как гаранты оппозиции. Очень важно начать в Женеве работу конституционного комитета", - подчеркнул он.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа в письме турецкому лидеру Тайипу Эрдогану о том, что "РПК хуже "Исламского государства" (запрещена в РФ)", Чавушоглу подчеркнул, что для его страны "разницы между ними нет". "Эта террористическая организация использует США, Россию, [сирийский] режим. Они используют всех ради своей выгоды", - считает Чавушоглу.

В новость были внесены изменения (15:55 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
ТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
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