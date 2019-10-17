В Турции заявили, что не против, если Россия и сирийские власти отведут курдов от границы

ТАСС, 17 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет против, если вопрос отвода курдских сил с севера Сирии решат Москва и Дамаск. Об этом он сказал в четверг в интервью Би-би-си.

"Россия обещает нам, что с той стороны [турецко-сирийской] границы не будет Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС, сирийские курды). Если Россия вместе с сирийской армией выведут СНС из региона, мы не будем против", - сказал он.

Турция считает РПК и СНС связанными и признает их террористическими организациями. Чавушоглу также отметил, что Москва является посредником в диалоге Анкары и Дамаска. "Россия передает сообщения между Дамаском и Анкарой", - утверждал он.

Министр отметил, что считает президента Сирии Башара Асада неспособным объединить страну. "Мы как гаранты астанинского процесса говорим со всеми сторонами. РФ и Иран - как гаранты режима, мы - как гаранты оппозиции. Очень важно начать в Женеве работу конституционного комитета", - подчеркнул он.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа в письме турецкому лидеру Тайипу Эрдогану о том, что "РПК хуже "Исламского государства" (запрещена в РФ)", Чавушоглу подчеркнул, что для его страны "разницы между ними нет". "Эта террористическая организация использует США, Россию, [сирийский] режим. Они используют всех ради своей выгоды", - считает Чавушоглу.

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