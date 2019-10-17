Бурджанадзе призвала власти Грузии к адекватным шагам для восстановления полетов из России

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Грузией, но для этого власти в Тбилиси должны сделать адекватные шаги. Об этом в четверг написала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе на своей странице в Facebook .

"Я ясно вижу нерешительность властей сделать адекватные шаги в этом направлении (восстановление полетов - прим. ТАСС). Уважаемые власти, поверьте, кроме радикальной оппозиции вас никто не будет осуждать за шаги, сделанные на пути восстановления полетов. И в Москве никто от вас не ждет каких-то уступок. Просят нормальных, адекватных заявлений и выражения интереса со стороны Грузии! Сделайте этот шаг!" - пишет Бурджанадзе.

О том, что РФ готова к восстановлению авиасообщения, по мнению Бураджанадзе, говорит принятое в среду Росавиацией решение о выдаче допуска авиакомпании S7 на полеты из Москвы в Кутаиси (край Имерети). "Я хочу еще раз сказать во всеуслышание о том, что руководство России готово возобновить полеты. Вчерашнее решение о технической подготовке к полетам было еще одним посланием. На прошлой неделе я провела встречи в Москве с представителями как законодательной, так и исполнительной власти. <...> Несмотря на то, что я не у власти, меня тревожит положение нашей экономики и людей, и я делаю максимум со своей стороны для решения проблемы", - добавила она.

10 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС заявил, что Россия должна понять позицию Грузии по нормализации двусторонних отношений, прежде чем возобновлять авиасообщение. По его словам, если в Москве увидят, что грузинская сторона хочет добиться нормализации отношений, то начнут думать о возобновлении полетов.