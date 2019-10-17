Дебаты по новой сделке о Brexit пройдут в британском парламенте 18 октября

ТАСС, 17 октября. Дебаты по новому соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit) пройдут в парламенте Соединенного Королевства 18 октября, сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на лидера Палаты общин Джейкоба Рис-Могга.

Ранее о достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства. Британским законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания парламента.