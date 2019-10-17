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Brexit

Глава МИД ФРГ считает, что появилась надежда на упорядоченный Brexit

Все стороны ответственно взаимодействовали, отметил Хайко Маас

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Достижение новой сделки между Евросоюзом и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из состава сообщества вселяет надежду на упорядоченный Brexit. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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"Поступают новости из Брюсселя, вселяющие надежду на упорядоченный Brexit. Все стороны ответственно взаимодействовали", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства в Twitter.

Маас поблагодарил "за дипломатическое мастерство" команду переговорщиков от ЕС во главе с Мишелем Барнье. "Мы тщательно изучим текст", - добавил министр.

Теги
ГерманияВеликобританияBrexitМаас, ХайкоБарнье, Мишель
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