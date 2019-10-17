Глава МИД ФРГ считает, что появилась надежда на упорядоченный Brexit

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Достижение новой сделки между Евросоюзом и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из состава сообщества вселяет надежду на упорядоченный Brexit. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Поступают новости из Брюсселя, вселяющие надежду на упорядоченный Brexit. Все стороны ответственно взаимодействовали", - цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства в Twitter.

Маас поблагодарил "за дипломатическое мастерство" команду переговорщиков от ЕС во главе с Мишелем Барнье. "Мы тщательно изучим текст", - добавил министр.