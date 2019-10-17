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Brexit
Обновлено 

Британские депутаты наделили себя правом вносить поправки в соглашение с ЕС по Brexit

Также законодатели одобрили проведение 19 октября парламентских слушаний по сделке

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин британского парламента наделили себя правом вносить поправки в соглашение с ЕС по Brexit, о достижении которого было объявлено в четверг. Как свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в палате, предложение поддержали 287 народных избранников, против выступили 275 депутатов.

Законодатели также одобрили проведение в субботу, 19 октября, парламентских слушаний по сделке. Они должны завершиться голосованием. Последний раз британский парламент заседал в субботу в 1982 году во время войны за Фолклендские (Мальвинские) острова.

Правительство выступало против того, чтобы текст сделки мог быть изменен. Не исключено, что депутаты могут предложить ряд радикальных поправок к тексту вплоть до требования провести повторный референдум по поводу членства страны в ЕС.

Ранее о достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit. Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства.

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