В Германии не исключили неупорядоченного Brexit

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф считает достижение новой сделки между ЕС и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из сообщества (Brexit), прежде всего, успехом переговорщиков, а не прорывом.

"То, за чем мы наблюдали, - успех переговорщиков, но не окончательный прорыв, - сказал Ламбсдорфф в эфире телеканала N-TV. - Одно ясно: до сих пор в британском парламенте было всегда большинство против чего-либо, Борис Джонсон же сейчас должен сформировать большинство "за что-то".

По его словам, уверенности в этом нет, а неупорядоченный Brexit "пока не снят с повестки дня".