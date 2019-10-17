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Brexit

В Германии не исключили неупорядоченного Brexit

Новая сделка с ЕС - успех переговорщиков, но не прорыв, считает зампред фракции Свободной демократической партии Александер граф Ламбсдорфф

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в германском Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф считает достижение новой сделки между ЕС и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из сообщества (Brexit), прежде всего, успехом переговорщиков, а не прорывом.

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"То, за чем мы наблюдали, - успех переговорщиков, но не окончательный прорыв, - сказал Ламбсдорфф в эфире телеканала N-TV. - Одно ясно: до сих пор в британском парламенте было всегда большинство против чего-либо, Борис Джонсон же сейчас должен сформировать большинство "за что-то".

По его словам, уверенности в этом нет, а неупорядоченный Brexit "пока не снят с повестки дня".

Теги
ГерманияВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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