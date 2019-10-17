Лукашенко удостоили знака почетного пограничника СНГ

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко удостоен высшей награды Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) государств - участников СНГ. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов.

"Решением Совета командующих президент Белоруссии награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств", - отметил Манилов.

Он сказал, что решение о вручении Лукашенко нагрудного знака будет принято после согласования с белорусской стороной. Отметив, что знак "Почетный пограничник СНГ" был учрежден в 2007 году, Манилов уточнил, что Лукашенко станет первым среди лидеров стран СНГ, кому будет вручена эта награда.