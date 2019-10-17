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Военная операция Турции на севере Сирии

В Анкаре началась встреча Эрдогана и Пенса

Ожидается, что основной темой переговоров станет операция Турции в Сирии

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса началась в четверг в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"Встреча нашего президента и вице-президента США началась", - сказал он.

Эрдоган принимает Пенса в президентском дворце в столичном районе Бештепе. Ожидается, что основной темой переговоров станет операция Турции в Сирии.

Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию "Источник мира" в Сирии. В состав делегации также входят госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПенс, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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