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Brexit

Фон дер Ляйен назвала Brexit одним из приоритетов работы новой Еврокомиссии

Упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза имеет огромное значение для людей, отметила будущая глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) будет одной из главных тем в период работы новой Еврокомиссии. Такое мнение высказала в четверг будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит ЕС.

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"Я рада и ощущаю облегчение, что, как кажется, вырисовывается соглашение", - сказала она. "Упорядоченный Brexit имеет огромное значение для людей, очень важен для экономики", - заметила политик. "Нам еще придется много вести переговоры, поэтому это будет одной из главных тем моей комиссии", - сказала фон дер Ляйен.

Новый состав Еврокомиссии не сможет начать свою работу, как было изначально запланировано, 1 ноября из-за того, что Европарламент в ходе слушаний в конце сентября - начале октября отклонил кандидатов в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Это означает, что нынешний саммит ЕС должен будет продлить мандат действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера как минимум на один месяц.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitФон дер Ляйен, Урсула
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