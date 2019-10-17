Фон дер Ляйен назвала Brexit одним из приоритетов работы новой Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) будет одной из главных тем в период работы новой Еврокомиссии. Такое мнение высказала в четверг будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит ЕС.

"Я рада и ощущаю облегчение, что, как кажется, вырисовывается соглашение", - сказала она. "Упорядоченный Brexit имеет огромное значение для людей, очень важен для экономики", - заметила политик. "Нам еще придется много вести переговоры, поэтому это будет одной из главных тем моей комиссии", - сказала фон дер Ляйен.

Новый состав Еврокомиссии не сможет начать свою работу, как было изначально запланировано, 1 ноября из-за того, что Европарламент в ходе слушаний в конце сентября - начале октября отклонил кандидатов в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Это означает, что нынешний саммит ЕС должен будет продлить мандат действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера как минимум на один месяц.