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Военная операция Турции на севере Сирии

В ЕС выразили надежду на скорейшее прекращение операции Турции в Сирии

Республика объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Европейский союз считает, что военная операция Турции на севере Сирии не имеет под собой оснований, и надеется, что Анкара как можно скорее прекратит ее. Об этом заявил в четверг журналистам глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на саммит ЕС.

"ЕС дал четко понять свою позицию. Для нее [операции] нет действительного основания, мы хотели бы, чтобы Турция как можно скорее ее прекратила", - сказал Юнкер.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.

Теги
СирияТурцияЮнкер, Жан-КлодВоенная операция Турции на севере Сирии
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