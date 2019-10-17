В ЕС выразили надежду на скорейшее прекращение операции Турции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Европейский союз считает, что военная операция Турции на севере Сирии не имеет под собой оснований, и надеется, что Анкара как можно скорее прекратит ее. Об этом заявил в четверг журналистам глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на саммит ЕС.

"ЕС дал четко понять свою позицию. Для нее [операции] нет действительного основания, мы хотели бы, чтобы Турция как можно скорее ее прекратила", - сказал Юнкер.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.