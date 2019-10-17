Спикер парламента Украины отверг призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отверг призыв замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамина Моро принять меры для закрытия скандально известного сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, которых создатели сайта считают врагами Украины. Об этом сообщает в четверг агентство Укринформ.

"Парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайты", - заявил Дмитрий Разумков. "У нас нет таких полномочий, и я не уверен, что они и нужны Верховной раде", - считает спикер парламента.

При этом Разумков выразил надежду, что сайт "Миротворец" будет соблюдать законы. "Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта, кто-то называет его средством массовой информации, кто-то - просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно", - добавил спикер парламента.

Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая в среду на заседании комитета украинского парламента по свободе слова, призвал депутатов Верховной рады принять меры для закрытия сайта "Миротворец". Он отметил, что люди, чьи данные размещаются на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели и что публикация сайтом их адресов создает для них опасность. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами подверг критике деятельность сайта "Миротворец", однако заявил, что он не может закрыть его, потому что считает неправильным вмешательство в работу сайтов и СМИ.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Он ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну.

После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на "Миротворце", против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре этот ресурс возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины.