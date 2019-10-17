Эксперт оценил шансы на одобрение сделки по Brexit в британском парламенте

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Соглашение по условиям выхода Великобритании из ЕС не сумеет набрать нужное количество голосов в британском парламенте для ратификации. Такое мнение выразила в четверг в беседе корреспондентом ТАСС руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

"Консервативное правительство меньшинства, которое возглавляет Борис Джонсон, возможно, не сумеет заручиться необходимым количеством голосов в парламенте для ратификации сделки по Brexit, поэтому, учитывая, что Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) уже заявила, что не поддержит проект соглашения Джонсона, а лидер Лейбористской партии сказал, что данная сделка хуже, чем предлагала экс-премьер Тереза Мэй, одобрение в парламенте практически невозможно, - сказала она. - Не стоит забывать, что Джонсон выгнал из партии два десятка депутатов тори, то есть сейчас они в парламенте заседают как независимые. Как они проголосуют, непонятно, а с меньшинством Джонсону одобрить сделку не получится".

По словам эксперта, в крупных партиях парламента Великобритании, Лейбористской и Консервативной, партийная дисциплина развалилась. "В связи с этим сложно что-то предсказать, так как совсем необязательно, что все члены какой-либо фракции будут голосовать в соответствии с курсом своей партии", - пояснила Ананьева.

Специалист напомнила, что Палата общин обязала Джонсона запросить у Брюсселя новую отсрочку в случае неодобрения сделки. "Джонсон формально может согласиться с этим и направить соответствующее письмо в Брюссель, но в британской прессе активно муссируют тему того, что премьер попытается обойти закон, де-юре соблюдая его. Это тоже вполне возможно, на мой взгляд", - спрогнозировала эксперт.