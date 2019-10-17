Джонсон: сделка Британии с ЕС справедлива и выгодна обеим сторонам

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Проект нового соглашения по Brexit между Великобританией и Евросоюзом отличается справедливыми условиями и будет выгоден обеим сторонам. Об этом заявил в четверг на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я считаю, что это очень хорошая сделка как для ЕС, так и для Соединенного Королевства. Это разумный и справедливый результат переговоров, отражающий большое количество работы, проделанной обеими сторонами", - сказал Джонсон, подчеркнув, что с новой сделкой Великобритания сможет покинуть Евросоюз в установленный срок - до 31 октября.

"Я очень надеюсь, что избранные представители британского народа в Вестминстере теперь придут к согласию, чтобы позволить нам осуществить Brexit без дальнейших отсрочек. Пришла пора покончить с Brexit и совместно работать над нашими будущими партнерскими отношениями с ЕС", - добавил Джонсон. Покидая зал после пресс-конференции, британский премьер также заявил журналистам, что "здравый смысл" говорит ему, что правительству удастся заручиться поддержкой необходимого числа депутатов парламента.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако, депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Если сделка будет утверждена на открывающемся в четверг в Брюсселе саммите ЕС, то в субботу, 19 октября, по проекту соглашения с Брюсселем должен будет проголосовать британский парламент. Консервативное правительство меньшинства, которое возглавляет Джонсон, не располагает достаточным количеством голосов в парламенте, чтобы самостоятельно провести сделку через Палату общин. Это возможно только при поддержке Демократической Юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП), независимых парламентариев и нескольких оппозиционных депутатов, готовых выступить против официальной линии Лейбористской партии, которая не поддержит сделку. По оценкам британских политических комментаторов, отсутствие поддержки со стороны ДЮП, также раскритиковавшей проект сделки, делает стоящую перед Джонсоном задачу практически невыполнимой.