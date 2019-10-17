Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы пригласил наблюдателей из РФ на выборы 2020 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Каракас рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на парламентских выборах в Венесуэле в 2020 году. Об этом заявил в четверг председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.
"В следующем году у нас будут выборы, и мы надеемся, что вы [Россия] сможете присутствовать как наблюдатели", - сказал он.
"Согласно конституции, выборы в Национальную ассамблею должны состояться в 2020 году, и я уверен, что в этот раз мы [Единая социалистическая партия Венесуэлы] сможем исправить ошибку, которую мы допустили в прошлом в 2015 году, и одержим победу", - добавил Кабельо.
Ранее на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным политик выразил надежду, что оппозиция не станет намеренно игнорировать эти выборы.
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.