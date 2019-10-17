Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы пригласил наблюдателей из РФ на выборы 2020 года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Каракас рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на парламентских выборах в Венесуэле в 2020 году. Об этом заявил в четверг председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

"В следующем году у нас будут выборы, и мы надеемся, что вы [Россия] сможете присутствовать как наблюдатели", - сказал он.

"Согласно конституции, выборы в Национальную ассамблею должны состояться в 2020 году, и я уверен, что в этот раз мы [Единая социалистическая партия Венесуэлы] сможем исправить ошибку, которую мы допустили в прошлом в 2015 году, и одержим победу", - добавил Кабельо.

Ранее на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным политик выразил надежду, что оппозиция не станет намеренно игнорировать эти выборы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.