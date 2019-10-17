Асад заявил, что Дамаск будет противостоять турецкой агрессии всеми законными методами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна будет противостоять агрессии со стороны Турции, которая проводит военную операцию на приграничной сирийской территории, всеми законными средствами. Об этом глава сирийского государства заявил в четверг на встрече в Дамаске с советником премьер-министра Ирака по национальной безопасности Фалихом аль-Файядом.

"Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами", - цитирует Асада его пресс-служба.

Как указал сирийский президент, турецкая военная операция на северо-востоке Сирии является преступлением, "вне зависимости от того, под какими лозунгами она осуществляется".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером САНА сообщила, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.