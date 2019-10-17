Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit
Обновлено 

В Стокгольме считают, что лидеры ЕС поддержат новые договоренности по Brexit

Решение должен принять и британский парламент, отметил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза поддержат соглашение по условиям выхода Великобритании из ЕС. Такое мнение выразил в четверг премьер-министр Швеции Стефан Лёвен по прибытии на саммит ЕС.

На эту тему

"Думаю, мы положительно посмотрим на это и захотим идти дальше. Но решение должен принять и британский парламент. То, что мы слышим от них, очень и очень неопределенно, - сказал он. - Мы всегда стремились к Brexit с договором и очень четко заявляли, что не хотим границы на острове Ирландия и в то же время хотим защитить внутренний рынок".

Достижение соглашения является позитивной новостью, однако следует дождаться его окончательного утверждения, в том числе парламентом Великобритании, отметил Лёвен. Если британский парламент проголосует против соглашения в субботу, то будет трудно снова вернуть ЕС за стол переговоров, считает Лёвен. "Если вам снова скажут "нет", то это выглядит очень грубо, - пояснил он. - Все понимают, что тогда это будет намного сложнее".

"Положительно, что переговорщики достигли согласия, но ничего до конца не ясно, пока все не готово, - приводит его слова агентство ТТ. - Конечно, положительно, что, как кажется, мы на шаг ближе к Brexit. Но государства-члены все еще должны рассмотреть эти договоренности, а парламент Великобритании - принять решение". Лёвен добавил, что сначала следует ознакомиться со всеми условиями соглашения, а позже провести его анализ.

Ранее о достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства. Британским законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания парламента.

Теги
ШвецияВеликобританияИрландияЛёвен, СтефанЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
Реклама на ТАСС
Встреча Эрдогана и Пенса в Анкаре продлилась более 1,5 часов
При этом стороны не сделали заявлений по итогам переговоров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС