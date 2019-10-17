В Стокгольме считают, что лидеры ЕС поддержат новые договоренности по Brexit

"Думаю, мы положительно посмотрим на это и захотим идти дальше. Но решение должен принять и британский парламент. То, что мы слышим от них, очень и очень неопределенно, - сказал он. - Мы всегда стремились к Brexit с договором и очень четко заявляли, что не хотим границы на острове Ирландия и в то же время хотим защитить внутренний рынок".

Достижение соглашения является позитивной новостью, однако следует дождаться его окончательного утверждения, в том числе парламентом Великобритании, отметил Лёвен. Если британский парламент проголосует против соглашения в субботу, то будет трудно снова вернуть ЕС за стол переговоров, считает Лёвен. "Если вам снова скажут "нет", то это выглядит очень грубо, - пояснил он. - Все понимают, что тогда это будет намного сложнее".

"Положительно, что переговорщики достигли согласия, но ничего до конца не ясно, пока все не готово, - приводит его слова агентство ТТ. - Конечно, положительно, что, как кажется, мы на шаг ближе к Brexit. Но государства-члены все еще должны рассмотреть эти договоренности, а парламент Великобритании - принять решение". Лёвен добавил, что сначала следует ознакомиться со всеми условиями соглашения, а позже провести его анализ.

Ранее о достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства. Британским законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания парламента.