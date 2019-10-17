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Brexit

Меркель: сделка по Brexit дает возможность для сохранения целостности рынка ЕС

Канцлер ФРГ напомнила, что соглашение достигнуто "в экстремально сложной ситуации"

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Достижение новой сделки между ЕС и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из сообщества открывает возможность для сохранения целостности рынка ЕС, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Это хорошая новость, - заявила Меркель в четверг по прибытии на саммит ЕС. - <...> [Договоренности] открывают возможность для сохранения целостности рынка ЕС и соблюдения Белфастского соглашения (о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - прим. ТАСС)".

Канцлер также считает "очень важным знаком" то, что глава правительства Ирландии Лео Варадкар положительно оценил сделку. Меркель напомнила, что соглашение достигнуто "в экстремально сложной ситуации".

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияИрландияBrexitВарадкар, Лео
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