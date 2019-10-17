Меркель: сделка по Brexit дает возможность для сохранения целостности рынка ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Достижение новой сделки между ЕС и Великобританией по условиям выхода Соединенного Королевства из сообщества открывает возможность для сохранения целостности рынка ЕС, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Это хорошая новость, - заявила Меркель в четверг по прибытии на саммит ЕС. - <...> [Договоренности] открывают возможность для сохранения целостности рынка ЕС и соблюдения Белфастского соглашения (о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - прим. ТАСС)".

Канцлер также считает "очень важным знаком" то, что глава правительства Ирландии Лео Варадкар положительно оценил сделку. Меркель напомнила, что соглашение достигнуто "в экстремально сложной ситуации".