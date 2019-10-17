Украинский регулятор назначил проверку телеканала "Наш" за эфир с экс-премьером

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за трансляции программы с участием Николая Азарова, который возглавлял правительство страны при президенте Викторе Януковиче. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага" (логотип "Макси-ТВ") из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушения действующего законодательства", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что поводом стали высказывания, сделанные 5 октября 2019 года в передаче "Гордон". Ее гостем был бывший премьер-министр.

Телеканал "Наш" начал вещание в ноябре 2018 года. Он выходит в эфир на базе телеканала "Макси-ТВ".

Национальный совет Украины по телерадиовещанию 26 сентября лишил пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на территории страны. Нацсовет обосновал решение тем, что телеканалы холдинга, согласно условиям лицензий, должны вещать как региональные, а не ретранслировать общенациональный канал "112 Украина". Кроме того, регулятор подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием лишить лицензии телеканал NewsOne.