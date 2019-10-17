Премьер Польши перечислил положительные стороны Brexit по соглашению

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Польша всегда стремилась к тому, чтобы избежать Brexit без сделки, и сейчас довольна тем фактом, что удается прийти к компромиссу. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по прибытии на саммит ЕС.

"Наши постулаты были приняты. Мы всегда хотели, чтобы было соглашение. И когда Великобритания предложила определенные решения, мы по дипломатическим каналам призывали найти компромисс", - сказал он.

"Мы сейчас в лучшей ситуации. Если Палата общин [британского парламента] утвердит новую формулу, а мы тут на саммите ЕС ее примем, то мы придем к тому, к чему Польша всегда стремилась", - добавил Моравецкий. "Нам бы хотелось, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но мы уважаем выбор британцев и стремимся к тому, чтобы не было Brexit без сделки", - пояснил премьер Польши.

"Права наших граждан и предпринимателей в безопасности, у нас лучшая стартовая площадка для решений в области торговли, так как британский рынок для нас важен и, в-третьих, обеспечено финансирование для всех европейских проектов, несмотря на Brexit", - перечислил он положительные стороны выхода Великобритании из ЕС по соглашению.