В Раде решили заняться возвращением "украинских этнических территорий" Кубани

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение, которое займется вопросами разработки политики по возвращению "в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат парламента, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Наша задача - разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находится под нашим вниманием", - заявил депутат. Гончаренко возглавил это объединение.

Он опубликовал фото обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить на заседании о создании объединения. Документ датирован 3 октября и в нем значатся 13 фамилий.

Кроме самого Гончаренко, в нем еще семь депутатов от "Европейской солидарности", два депутата от партии "Голос", два представителя депутатской группы "За будущее", а также один внефракционный депутат.

Вопрос о необходимости "вернуть" Украине "захваченную Россией Кубань" уже поднимался отдельными политиками в Киеве. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил послать на Украину "партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях" и предложил "не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли".

Кубань - историко-географический регион на территории Российской Федерации. К Российской империи Кубань была присоединена в 1783 году, после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли были переданы в дар казакам. В настоящее время регион охватывает большую часть Краснодарского края, всю Республику Адыгею, большую часть Карачаево-Черкесии, западную часть Ставропольского края, юг Ростовской области.