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Начало процедуры импичмента Трампа

Советник Трампа заявил, что не видит в его разговоре с Зеленским оснований для импичмента

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу рассказал, что читал стенограмму разговора 15 раз

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Июльский разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не может быть основанием для начала процедуры импичмента. С таким заявлением выступил в четверг в интервью телекомпании CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Я читал стенограмму этого телефонного звонка между президентом Украины Зеленским и президентом США Трампом. Я читал ее раз 15, впервые я ее увидел в ООН. Я не вижу ничего, что даже отдаленно могло бы стать основанием для обвинений, достойных импичмента", - указал Кадлоу.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время беседы по телефону пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден вошел в правление Burisma в 2014 году, а его отец в 2016 году, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства этой компании.

Джозеф Байден сейчас - наиболее вероятный соперник Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы облегчить себе переизбрание на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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