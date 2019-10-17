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Встреча Эрдогана и Пенса в Анкаре продлилась более 1,5 часов

При этом стороны не сделали заявлений по итогам переговоров

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса в формате тет-а-тет завершилась в четверг в Анкаре. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган принимал Пенса в президентском дворце в столичном районе Бештепе, встреча продлилась более 1,5 часов.

Заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было. Как ожидалось, основной их темой должна была стать операция Турции "Источник мира" в Сирии.

Американская делегация, возглавляемая Пенсом, прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию. В состав делегации также входят госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПенс, Майкл (Майк)Помпео, Майкл (Майк)
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