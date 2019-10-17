Рада создала комиссию для проверки обстоятельств покупки трех оппозиционных телеканалов

"Проектом постановления предлагается создать временную следственную комиссию Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к принятому в четверг документу. Целью создания комиссии названо "недопущение монополизации в сфере телевидения, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства".

Комиссия, согласно принятому парламентариями решению, должна будет провести комплексную проверку трех телеканалов в части обстоятельств их приобретения, исследование доли в сфере информационного рынка, проверку "сведений относительно систематического распространения телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины", расследование "по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, "подкормки" панических настроений, <...> разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов на Украине <...>".