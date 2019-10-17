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Рада создала комиссию для проверки обстоятельств покупки трех оппозиционных телеканалов

Одна из целей ее работы - обеспечение "противодействия информационному воздействию Российской Федерации"

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла постановление о создании временной следственной комиссии, целью которой является изучение обстоятельств покупки ведущих информационных телеканалов страны, критикующих власть, - "112 Украина", NewsOne и "Зик".

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"Проектом постановления предлагается создать временную следственную комиссию Верховной рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к принятому в четверг документу. Целью создания комиссии названо "недопущение монополизации в сфере телевидения, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере информационного пространства".

Комиссия, согласно принятому парламентариями решению, должна будет провести комплексную проверку трех телеканалов в части обстоятельств их приобретения, исследование доли в сфере информационного рынка, проверку "сведений относительно систематического распространения телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины", расследование "по осуществлению информационными телеканалами специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, "подкормки" панических настроений, <...> разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов на Украине <...>".

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По итогам своей работы комиссия может инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Отчет о ее работе должен быть предоставлен не позднее чем через шесть месяцев. Ранее регламентный комитет Рады поддержал проект постановления о временной следственной комиссии по расследованию факта приобретения и деятельности трех телеканалов. Авторами проекта постановления являются депутаты от фракций "Слуга народа" и "Голоса".

Владельцем "112 Украина", NewsOne и "Зик" является депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак. Телеканалы в последнее время испытывают давление со стороны государственных органов. Так, владелец каналов недавно был допрошен Службой безопасности Украины. 26 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил телеканал "112 Украина" лицензии на эфирное вещание. Кроме того, Нацсовет Украины по ТВ подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой лишить лицензии телеканал NewsOne. Каналы обратились к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей.

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