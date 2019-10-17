Глава МВФ начала свою первую пресс-конференцию цитатой из Пушкина

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала в четверг свою первую пресс-конференцию в качестве директора-распорядителя фонда с цитаты из Александра Пушкина.

"Пока я шла (на пресс-конференцию - прим. ТАСС), я подумала о своем любимом русском поэте Александре Пушкине. Я хочу начать с его строк: "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает", - сказала Георгиева на пресс-конференции в ходе традиционной встречи МВФ и Всемирного банка.

По ее словам, эта цитата могла бы стать эпиграфом к докладу "Перспективы развития мировой экономики". "Вы знаете, что мы прогнозируем снижение роста глобальной экономики - до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году", - напомнила она.

В апреле МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно. По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, изменениям в прогнозе способствуют торговые споры. Так, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п.п. ниже. Рост объемов мировой торговли в первом полугодии 2019 года составил 1%, что является самым слабым показателем с 2012 года.

Экс-еврокомиссар по бюджету Георгиева сменила в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард 1 октября 2019 года. Лагард ранее была выдвинута на пост председателя Европейского Центробанка.