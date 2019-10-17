Стали известны неофициальные результаты президентских выборов в Мозамбике

ПРЕТОРИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Неофициальные результаты президентских выборов в Мозамбике указывают на крупную победу действующего главы государства Филипе Ньюси и поддерживаемой им правящей партии "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо"). Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на данные объединения организаций гражданского общества Мозамбика Sala da Paz.

Согласно подсчетам организации, Филипе Ньюси набрал 71% голосов избирателей. Его ближайший конкурент - лидер партии "Мозамбикское национальное сопротивление" ("Ренамо") Осуфу Момади получил поддержку в 21% голосов. Эти оценки сделаны на основе опроса избирателей вне участков для голосования, так как экзитполы запрещены в Мозамбике законом.

В свою очередь, газета "Паиш" сообщила в четверг, что Ньюси опережает своих конкурентов за высший государственный пост во всех четырех провинциях страны, по которым технический секретариат Национальной избирательной комиссии представил промежуточные данные. Издание отмечает, что пока в стране подсчитано 30% голосов избирателей, принявших участие в голосовании на президентских выборах.

Поступающие данные говорят о том, что Филипе Ньюси удастся выиграть президентские выборы в первом туре и сохранить за собой пост главы государства. На предыдущих президентских выборах в 2014 году Ньюси победил в первом туре с результатом в 57,03% голосов.

Одновременно, согласно подсчетам Sala da Paz, партия "Фрелимо" сохранит за собой самую большую фракцию в национальном парламенте, а также выиграет в большинстве из 10 провинций страны, что даст ей возможность избрать губернаторов этих регионов.

В Мозамбике 15 октября прошли президентские и парламентские выборы, а также выборы в законодательные собрания всех провинций. В стране, где минувшим летом завершилась длившаяся шесть лет гражданская война, голосование прошло в спокойной обстановке, не поступило ни одного сообщения о каких-либо инцидентах. Присутствовавшие наблюдатели от Африканского союза отмечали хорошо организованное голосование. Однако, глава наблюдателей от Евросоюза Санчес Амор подверг выборы критике в части отсутствия независимых наблюдателей за процессом подсчета голосов.