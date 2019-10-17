Центристы отвергли предложение Нетаньяху по созданию коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Глава центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц отказался в четверг от нового предложения премьер-министра и лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху о формировании правительства единства по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Израиле 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба партии "Ликуд".

"Ганц отказался от предложения президента [Израиля Реувена Ривлина], отказался встречаться с премьер-министром Нетаньяху, отказался встречаться с переговорными группами, а сегодня он отказывается от компромиссного предложения премьер-министра", - говорится в распространенном в четверг заявлении партии "Ликуд". Ранее в тот же день премьер опубликовал в Twitter призыв к Ганцу "проявить ответственность и начать немедленные переговоры, чтобы сформировать правительство, в котором так нуждается Государство Израиль".

В середине следующей недели истекает срок в 28 дней, отведенный законом премьеру на создание правительства. "Мы подождем того момента, когда получим мандат (на формирование коалиции - прим. ТАСС) от президента и начнем серьезные переговоры по формированию либерального правительства единства, которое будет означать перемены и вернет надежду народу Израиля", - написал Ганц в Twitter в четверг вечером в ответ на предложение Нетаньяху.

25 сентября Ривлин поручил Нетаньяху сформировать правительственную коалицию по итогам выборов. Премьеру по закону отведено 28 дней на то, чтобы заручиться поддержкой 61 из 120 депутатов для формирования устойчивого правительства. Если Нетаньяху не удастся в отведенный срок образовать коалицию, это право президент может передать Ганцу, у которого также будет на создание коалиции 28 дней. Затем в течение 21 дня любой депутат Кнессета сможет попробовать собрать подписи 61 депутата для создания кабинета. В случае неудачи Израиль пойдет через 90 дней уже на вторые повторные выборы, а участки для голосования в стране откроются в третий раз за 12 месяцев.