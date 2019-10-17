Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Рада создала комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины

Она, в частности, будет координировать мероприятия, направленные на "деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий"

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в четверг постановление о создании временной специальной комиссии по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Текст принятого документа размещен на сайте парламента.

Комиссия создана для координации работы парламентских комитетов "по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины при подготовке и осуществлении мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины". Под этим термином украинские власти понимают неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также Крым. Ее заседания будут проходить не реже одного раза в три месяца в закрытом режиме, к участию будут привлекать представителей президента страны, а также правительства и силовых ведомств.

Возглавил комиссию председатель парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин. Заместителем главы комиссии назначен Александр Корниенко из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа". Как заявил ранее Сергей Рахманин, работа данного органа "будет сложной", но он считает, что депутаты "смогут найти точки соприкосновения" и положительно повлиять на миротворческий процесс в Донбассе.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Турция приостановит операцию в Сирии. Вашингтон пообещал не вводить против Анкары санкции
Военная операция "Источник мира" будет приостановлена на 120 часов для того, чтобы обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС