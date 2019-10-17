Рада создала комиссию по восстановлению территориальной целостности Украины

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в четверг постановление о создании временной специальной комиссии по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Текст принятого документа размещен на сайте парламента.

Комиссия создана для координации работы парламентских комитетов "по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины при подготовке и осуществлении мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины". Под этим термином украинские власти понимают неподконтрольные Киеву районы Донбасса, а также Крым. Ее заседания будут проходить не реже одного раза в три месяца в закрытом режиме, к участию будут привлекать представителей президента страны, а также правительства и силовых ведомств.

Возглавил комиссию председатель парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин. Заместителем главы комиссии назначен Александр Корниенко из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа". Как заявил ранее Сергей Рахманин, работа данного органа "будет сложной", но он считает, что депутаты "смогут найти точки соприкосновения" и положительно повлиять на миротворческий процесс в Донбассе.