Туск: cделка по Brexit поможет избежать атмосферы конфликта

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза позволит избежать возникновения атмосферы конфликта между Брюсселем и Лондоном. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по части Brexit.

"Саммит ЕС одобрил эту сделку, - сказал он. - Сегодня эта сделка позволит избежать [возникновения] атмосферы конфликта между ЕС и Великобританией".

В четверг на саммите ЕС была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Представители ЕС и Великобритании на продолжавшихся непрерывно в течение двух последних суток переговорах согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.