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Россию могут пригласить на саммит G7. Он пройдет во Флориде в июне 2020 года

Дискуссия о восстановлении формата G8 с участием РФ продолжается, уточнили в Белом доме
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© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) пройдет в США 10-12 июня следующего года на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

"Мы проведем 46-й саммит G7 10-12 июня на [курорте] Trump National Doral Miami (штат Флорида). Основное внимание в ходе встречи будет уделено глобальному экономическому росту, вызовам, с которыми он сталкивается", - отметил он.

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Малвэни отметил, что решение о проведении в Соединенных Штатах в 2020 году саммита в формате G7 или же G8 с участием России будет принято позднее. "Что касается того, будет ли это G7 или G8, данное обсуждение продолжается, президент довольно честно говорил об этом: о том, хочет он или нет, чтобы Россия снова присоединилась к G7. Она была членом этой организации", - сказал Малвэни.

По его словам, Трамп "достаточно прямо говорил <...> другим мировым лидерам", что обсуждение вопросов, касающихся России, занимает важное место в дискуссиях внутри G7, и в связи с этим могло бы быть целесообразным пригласить Россию.

"Я думаю, что это решение будет принято позднее, мы продолжаем изучать его", - заявил Малвэни.

Приглашение России как отдельного участника саммита G7 в США может быть промежуточным шагом к восстановлению G8, добавил он. По его словам, Трамп имеет право как представитель принимающей стороны пригласить на G7 в США президента РФ Владимира Путина в качестве отдельного участника. "У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 к формату G8, и это может быть промежуточным шагом", - пояснил Малвэни.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд
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