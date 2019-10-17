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Brexit
Обновлено 

ЕС рассмотрит вопрос об отсрочке Brexit, если будет запрос от Лондона

В этом случае Дональд Туск намерен консультироваться со странами-членами Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз рассмотрит вопрос об отсрочке даты выхода Великобритании из состава сообщества, если парламент королевства не одобрит новую сделку и Лондон направит соответствующий запрос. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по части Brexit.

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"Если будет запрос от Великобритании, то я буду консультироваться со странами-членами, чтобы посмотреть, как реагировать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

​При этом и Туск, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразили надежду, что парламент Великобритании одобрит соглашение и Лондон "упорядоченно покинет ЕС с 1 ноября".

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexit
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