США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о причинах приостановки помощи Украине, он сказал: "Это коррумпированное место, все об этом знают". "Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они [украинские чиновники] их потратили, либо [эти средства] осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им", - пояснил он.

Малвэни уточнил, что администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом для проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. "Я не помню серьезных разговоров об организации встречи [Трампа и Зеленского]. Не обсуждались даже сроки", - отметил он.