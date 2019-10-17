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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Это решение также обуславливалось нежеланием Европы оказывать такую поддержку, сообщил и.о руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни
И.о. руководителя аппарата Белого дома США Мик Малвэни AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
И.о. руководителя аппарата Белого дома США Мик Малвэни
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос о причинах приостановки помощи Украине, он сказал: "Это коррумпированное место, все об этом знают". "Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они [украинские чиновники] их потратили, либо [эти средства] осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им", - пояснил он.

Малвэни уточнил, что администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом для проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. "Я не помню серьезных разговоров об организации встречи [Трампа и Зеленского]. Не обсуждались даже сроки", - отметил он.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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