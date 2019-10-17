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Против России предложили ввести "болезненные санкции" из-за турецкой операции в Сирии

Американские сенаторы представят законопроект, включающий новые санкции против Турции и России
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© AP Photo/Cavit Ozgul

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы представят законопроект в связи с операцией Анкары на северо-востоке Сирии, включающий новые санкции против Турции и России.

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Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении законодателей.

"Двухпартийный законопроект, который будет скоро представлен, потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) и предотвратить возрождение ИГ в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии, - отмечается в тексте. - Кроме того, [предлагается] ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России".

Теги
СШАТурцияРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция Турции на севере Сирии
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