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МИД Венесуэлы назвал исторической победой избрание страны в Совет ООН по правам человека

Вашингтон и его союзники пытались помешать этому, отметил глава МИД республики Хорхе Арреаса

КАРАКАС, 17 октября. /ТАСС/. Включение Венесуэлы в состав Совета ООН по правам человека на 2020-2022 годы является исторической победой венесуэльской дипломатии. Об этом заявил в четверг глава МИД республики Хорхе Арреаса.

"Это историческая победа, потому что сегодня против Венесуэлы ведется ожесточенная кампания со стороны США и их стран-сателлитов", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала teleSUR. По словам Арреасы, Вашингтон и его союзники пытались помешать включению Венесуэлы в состав Совета ООН "не только через свои внешнеполитические ведомства, но и при помощи неправительственных организаций".

В четверг по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН Венесуэла оказалась в числе 14 стран, которые на 2020-2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека. Боливарианская Республика набрала 105 голосов от 193 стран. Из латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека также войдет Бразилия. Кроме того, среди его новых членов Ливия, Мавритания, Судан, Намибия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Маршалловы Острова, Армения, Польша, Германия и Нидерланды.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета ООН по правам человека проходят в Женеве.

Теги
БразилияСШАВенесуэла
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